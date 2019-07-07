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شكرا لقرائتكم خبر عن بعد ربع قرن من النجاح.. هل يتم تقديم فيلم the mask من جديد بنسخة نسائية؟ والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - بعد ربع قرن من نجاح فيلم the mask للنجم العالمي جيم كاري و الذي اطلق في عام 1994 ، في مفاجأة من العيار الثقيل فاجئ مايك ريتشاردسون منفذ الفيلم أنه يفكر حاليا بجديه في عمل جزء جديد من الفيلم لكن كنسخة نسائية ، و هو ما أكده خلال مقابلته مع مجلة فوربس ، و هو الخبر الذي تداوله عدد هائل من المواقع الفنية الشهيرة ومن أبرزها "vulture" .
وأكد مايك ريتشاردسون أنه يريد أن تكون بطلة العمل كوميدية رائعة، و هناك اسم يضعه في الاعتبار لأداء هذا الدور لكنه رفض أن يكشف عنه الآن .
شارك جيم كاري بطوله فيلم "the mask " عدد كبير من النجوم العالمين من أبرزهم كاميرون دياز و بيتر ريجيرت ونانسي فيش و ريتشارد جيني و غيرهم.
فيلم the mask (1)
فيلم the mask (2)
فيلم the mask (3)
فيلم the mask (5)
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