شكرا لقرائتكم خبر عن شيكو يرتدى تيشرت المنتخب.. ويعلق: مش أى حد يلبسها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - بعد خروج المنتخب المصرى من دور الـ16 لكأس الأمم الأفريقية التي تنظمها مصر حاليًا، عبر الفنانون عن غضبهم من هذا الخروج المبكر ومنهم الفنان شيكو الذي نشر صورة لتيشيرت المنتخب وعلق عليها: "مش أى حد يمسكها ولا أى حد يلبسها ولا أى حد يدربها".

واختلفت التعليقات بعضها كان فى إطار التأييد مثل عندك حق، والله يا شيكو المنتخب عايز منتخب وغيرها بالإضافة إلى تعليقات هجومية سلبية بشكل غير لائق اعتراضًا على بعض اللاعبين.

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يذكر أن شيكو يصور حاليًا مشاهده الأخيرة من مسلسل "اللعبة"