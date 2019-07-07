متابعة بتجــــــــرد: يعيش النجم اللبناني ملحم زين حالة نجاح استثنائية منذ طرح ألبومه الجديد “ملحم 2019” عبر المتاجر الرقمية الكبرى.
وحقق الألبوم سبعة ملايين مشاهدة بمجموع المشاهدات التي حصدتها الأغاني التي يتضمنها عبر موقع “يوتيوب” الشهير.
ويتضمن الألبوم خمس أغنيات جديدة وهي “لهون وبس” من كلمات ايفان نصوح، “مدري شو بني”، “من مدّة”، “قولوا” و”صفى قلبي” من كلمات فادي أبو خليل وجميعها من ألحان سليم محمد سلامة وتوزيع عمر صباغ.
تجدر الإشارة إلى أن ملحم زين كان قد احتفل باطلاق الألبوم في احتفالية أقامها بحضور أهل الصحافة والإعلام بمدينة طرابلس في شمال لبنان.
للإستماع إلى أغاني ألبوم ملحم زين 2019:
كانت هذه تفاصيل خبر ألبوم ملحم زين 2019 يحصد الملايين! لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على بتجرد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.