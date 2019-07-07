بعد حادث التدافع في لبنان.. أول رسالة من التركي بوراك أوزجيفيت

متابعة بتجـــــــــرد: رافق قدوم الممثل التركي بوراك أوزجيفيت، إلى العاصمة اللبنانية بيروت حالة من الفوضى العارمة بسبب التدافع للوصول إليه خلال افتتاحه أحد المحال التجارية.

الممثل التركي والمشهور في العالم العربي باسم “بالي بيك” لدوره بمسلسل “حب أسود”، نشر أول صورة له من لبنان على حسابه الخاص على “إنستغرام” معلقا عليها قائلا: “شكرا على كل شيء بيروت، أراك قريبا يا لبنان”.

وانتشر على مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو للممثل التركي بوراك أوزجفيت خلال افتتاحه محل ألبسة في مجمع تجاري في الجناح.

وأظهر مقطع الفيديو حالة من الازدحام الشديد خلال قدوم الممثل التركي إلى المجمع التجاري، مما استدعى تدخل القوى الأمنية اللبنانية لحماية الممثل وإخراجه سالما بعد التهافت غير المسبوق من الجماهير.