صديق قصي خولي يكشف عن الصورة الأولى لمولوده الجديد

متابعة بتجـــــــــــرد: نشر الفنان إسماعيل تمر، عبر حسابه الشخصي على موقع “إنستجرام”، صورة له مع صديقه المقرب النجم قصي خولي وابنه “العميد جونيور”، وذلك خلال زيارتهما الحالية إلى اسطنبول لقضاء العطلة.

وحرص “إسماعيل”، على عدم كشف ملامح وجه “العميد جونيور”، وعلق عليها قائلا: “الله يحميلك ياه وتفرح فيه وتشوفوا من أهم الناس أبو عميد وأم عميد نورتو اسطنبول الله يحميكم ويسعدكم ويحميلكم العميد ويبعد عنكم الحسد والعين وكلام الحاقدين”.

وظهر “العميد جونير” ابن الفنان قصي خولي في الصورة، ولم يتخط عمره عدة أشهر، وهو الأمر الذي أكده “قصي” في تصريحات صحفية سابقة.

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ويتواصل الحديث عن الزواج السري للممثل السوري، قصي خولي، بعد أيام قليلة من نشر صورة ليد طفله، عبر حساباته على مواقع التواصل الاجتماعي، معلنا من خلالها عن قدوم ابنه الأول.

وفاجأ هذا الإعلان جمهور خولي، وكذلك عدد من نجوم الفن والمشاهير، خاصة أن خولي لم يلمح مسبقًا، سواء على السوشيال ميديا، أو عبر وسائل الإعلام، إلى أنه مرتبط.

يشار إلى أن قصي خولي، شارك في بطولة مسلسل “خمسة ونص”، الذي عُرض في رمضان المنصرم، إلى جانب كل من الفنانة نادين نسيب نجيم، والفنان معتصم النهار.