لطيفة في قرطاج: أخيرا باش نشوف جمهوري الي توحشته

متابعة بتجـــــــــرد: أعلنت النجمة لطيفة التونسية استعدادها لإحياء حفل غنائي ضمن فعاليات مهرجان قرطاج 2019، في التاسع عشر من يوليو الجاري، وذلك بعد غياب دام سنوات عن مشاركتها ضمن المهرجانات الرسمية في بلدها تونس.

وأعربت لطيفة عن سعادتها بالمشاركة في مهرجان قرطاج ولقاء جمهورها التونسي، ونشرت بوستر الحفل عبر حسابها الشخصي على موقع “إنستجرام”، وعلقت عليه قائلة: “أخيرا باش نشوف جمهورى الي توحشته وكنت محرومة منه.. جمهور قرطاج الرائع”.

الجدير بالذكر أن لطيفة طرحت مؤخرا فيديو كليب أغنية “شاغلني”، عبر قناتها الرسمية على موقع “يوتيوب”، وهي من كلمات إبراهيم شتا وألحان مونتي، والعمل إخراج فادي حداد.