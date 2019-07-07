وفاة مفاجئة لنجم ديزني كاميرون بويس عن عمر 20 عاما

متابعة بتجـــــــــرد: توفي نجم ديزني الشاب، كاميرون بويس في سن الـ 20، أثناء نومه، نتيجة لنوبة ناجمة عن “حالة طبية مستمرة”، كما وصفت عائلته، وهو الأمر الذي جاء صادما لمحبيه وجمهوره حول العالم.

تصدر خبر الوفاة الترند العالمي، والسعودي أيضًا على موقع التواصل للتدوينات القصيرة “تويتر”، وذلك بعد أن أعلنت أسرته الخبر في بيان، جاء فيه: “نعلن بقلب مُحمل بالحزن والأسى أننا فقدنا كاميرون هذا الصباح، أثناء نومه، بسبب نوبة كانت تأتيه نتيجة حالة طبية مستمرة كان يعالج منها، العالم الآن بلا شك فقد واحدا من ألمع أضواءه، ولكن روحه سوف تعيش من خلال العطف والرحمة في قلوب كل من عرفوه وأحبوه”.

وتابع البيان: “قلبنا محطم تماما ونطلب الخصوصية خلال هذا الوقت العصيب للغاية”، جاء خبر تأكيد الوفاة دون الإفصاح عن أي تفاصيل حول هذه الحالة الطبية التي اكتفوا بوصفها بأنها “مستمرة”.

اشتهر “بويس” منذ أول دور له في عمر التاسعة في فيلم الرعب “ميرورز”، ثم توالى نجاحه في دور ابن “آدم ساندلر” و”سلمى حايك” في فيلم “البالغون” بجزئيه، وكذلك أيضًا في “ديساندنتس” أو أحفاد ديزني وهو فيلم تلفزيوني موسيقي خيالي، وله الكثير من الأعمال الخيرية رغم سنه الصغير.

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وتم تكريم الممثل الشاب بجائزة من “ثيست بروجكت”، مؤسسة غير ربحية، العام الماضي بعد أن ساعد في جمع 30 ألف دولار، لبناء آبار للمياه النظيفة في سوازيلند.

وقال متحدث باسم قناة ديزني: “منذ سن مبكرة، حلم كاميرون بويس بمشاركة مواهبه الفنية الاستثنائية مع العالم، كشاب، كانت رغبته القوية تدور حول إحداث تغيير في حياة الناس من خلال عمله الإنساني، كان فنانا موهوبا بشكل لا يصدق، وابنا محبا ومتفانيا وشقيقا، وحفيدا رائعا، وصديقا مخلصا”.

وتابع: “نقدم أعمق تعازينا لعائلته وزملائه ونشارك الملايين العديدة من المعجبين به في الحزن على وفاته المفاجئة، سنفتقده بشدة”.