نبيل شعيل يشوق جمهوره لأحدث أغانيه “أفارق” – بالفيديو

متابعة بتجــــــــــرد: أعلن الفنان نبيل شعيل عن استعداده لطرح عمل غنائي جديد خلال الفترة المقبلة بعنوان “أفارق”، من كلمات الأمير بدر بن عبد المحسن، وألحان عصام كمال.

ونشر “بلبل الخليج”، عبر حسابه الشخصي على موقع “إنستقرام”، مقطع فيديو له، ظهر فيه برفقة الأمير بدر بن عبد المحسن، وتحدث قائلا: “طويل العمر أنا شاكر لك، أنك عطيتني هل ثقة، أني أغني أغنية من أغانيك، أوعدكم انشالله سنغل خطير رح نعلن عنه بوقته”.

وعلق على الفيديو قائلا: “قريبا يجمعني عمل مع الشاعر مهندس الكلمة الأمير بدر بن عبد المحسن، ومن ألحان عصام كمال”.

وطرح الفنان نبيل شعيل مؤخرا، ألبومه الغنائي الجديد “فرق السما”، من إنتاج شركة “روتانا” للصوتيات والمرئيات.

ويتضمن الألبوم ست أغنيات هي “فرق السما، مو قليل، المحبة، يسألونك، الله عليك، لجام”، وتعاون فيه مع أبرز الشعراء من بينهم: “سمر، عدنان الأمير، أحمد الصانع، عبد الله أبو راس، الميم”، أما الملحنين فهم: “محمد جناحي، أدهم، عبد القادر الهدهود، حمد القطان، محمد العطار، إبراهيم السويدي”، وتولى مهمة التوزيع الموسيقي “ربيع الصيداوي، ومدحت خميس، وزيد نديم، وميثم علاء الدين”.