مصطفى كامل يواجه هاني شاكر في مصر

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - يعتزم المطرب والشاعر الغنائي المصري مصطفى كامل الترشح لمنصب نقيب الموسيقيين المصريين، وخوض المنافسة مع المطرب الكبير هاني شاكر، الذي تقدم بأوراق ترشحه رسمياً، الأحد.

وقال "كامل" لـ"العين الإخبارية": "كنت مترددا في دخول الانتخابات، وبعد استشارة المقربين وعدد من الأصدقاء، اتخذت قرار الترشح، ولكن توجد مخاوف كثيرة بداخلي من الأجواء المحيطة بالانتخابات، وأتمنى أن تمر في أجواء طيبة".





وتابع: "أحب العمل النقابي، وأسعى لهذا المنصب لخدمة زملائي فقط، وكانت لي تجربة سابقة أشاد بها الجميع في عام 2013".

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من ناحية أخرى، نفى إيمان البحر درويش رغبته في دخول المنافسة، وقال لـ"العين الإخبارية": "لن أخوض الانتخابات، وسألجأ للقضاء وأطعن في النتيجة مهما كانت، فكيف يترشح هاني شاكر لمنصب النقيب مجدداً، وتوجد أحكام قضائية ضده".





وفُتح باب الترشح لانتخابات نقابة الموسيقيين المصرية، الأحد، ويستمر حتى الثلاثاء المقبل، إذ تقدم الفنان هاني شاكر بأوراق ترشحه لمنصب النقيب، وتُجرى الانتخابات على مقعد النقيب ومجلس النقابة في 30 يوليو/تموز الجاري.



