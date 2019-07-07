زين العمر في أعنف هجوم على هذا الفنان: “تفه على شرفك”

شنَّ الفنان اللبناني زين العمر هجوماً شرساً على احد الفنانين دون ان يسميه وذلك بعدما انتشرت أخبار تفيد ان الفنان رفض عزف النشيد الوطني اللبناني.

وإتخذ زين من حسابه على تويتر منبراً ليكتب سلسلة من التغريدات القاسية جاء فيها: “هناك فنان بحفلته أمس رفض إن يتم وضع النشيد الوطني اللبناني. تفه على شرفك وشرف كل من حضر حفلتك وتفه على شرف كل من يعمل لك قيمة .. لا شك في أن الجميع سيبصقون عليك اليوم “يا واطي” ليس لي الشرف أن اكتب اسمك على صفحتي“.

ثم كتب زين العمر: “رداً على بعض السفهاء : “أولاً لكل شخص يشتمني انا لم اسمِ الشخص أو المطرب باسمه. ثانياً نعم انا لدي لبنان بعد الله وكل من لا يحب لبنان لا يسمعني ولا يشرفني أغني لأي شخص لا يحب لبنان كائناً من كان، وهذا المطرب الذي لم يقبل أن يضع النشيد الوطني هو واحد تافه منحط“. وأكمل زين “وايضاً نعم “تفه على شرف” أكبر مطرب في حال رفض أن يضع نشيد وطنه في حفلته لأن لا أحد اكبر من الوطن . ومن يرفض نشيد وطنه يجب محاكمته كائناً من كان“.

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وختم قائلاً: “هم من يكونون؟… أنا زين العمر بكل فخر لبناني أباً عن جد ووطني عندي بعد الله…”.

وكان نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي قد تداولوا أخباراً تفيد ان الفنان مارسيل خليفة رفض عزف النشيد الوطني اللبناني في افتتاح مهرجانات بعلبك الدولية حيث إعتبره البعض أنه إهانة للوطن والجمهور.

وفي اتصال مع “النهار”، أعلن “خليفة” أنه حضّر بياناً سيتلوه ليلاً، وقال: “انا موجود في عمشيت، وجاهز للاستدعاء إن شاؤوا. نعم كلنا للوطن ولكن فليعيدوا لنا الوطن… بيئتنا دمرت واولادنا هاجروا، حين يعودون سيكون لنا وطن وسنكون كلنا للوطن”.

ولكن مع كل الأزمات التي يمر بها البلد، هل يجوز ان يتصرف “خليفة” بهذا الأسلوب الحاقد ضد الوطن بدلاً من أن نقف جميعاً الى جانبه، هل نسي “خليفة” ان ما وصل إليه اليوم من شهرة في كل أنحاء العالم لأن هناك بلد اسمه لبنان ولأنه لبناني ويحمل الجنسية اللبنانية؟ هل يعلم خليفة أن لا أحد أكبر من بلده لو مهما علا شأنه او مهما اساء الوطن اليه؟

ويتعرض مارسيل خليفة في هذه الأثناء وأدارة المهرجان لهجوم عنيف على مواقع التواصل الاجتماعي بعد هذا التصرف الذي يدل على قلة وطنية وعدم احترام لـ لبنان وشعبه.