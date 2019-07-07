هل تقصدّت رولا شامية أن تفضح سر جيسيكا عازار؟

لفتنا ضمن أطلالة الفنانة رولا شامية في برنامج “اكلناها” الذي يقدمه الفنان باسم ياخور عبر قناة “لنا” سؤالها عن الشخصيّة المعروفة التي كانت شريكة في المطعم الذي تملكه رولا دون أن تدفع أي مبلغ مالي مقابل شراكتها.

وفي التفاصيل، سأل “ياخور” “شامية” “انت مالكة مطعم وأيضاً أنت شريكة في أحد المطاعم في منطقة الجميزة، من هي الشخصية المعروفة التي تفاجأت أنها كانت شريكتك في المطعم ولكنها لم تدفع أي بدل مادي لقاء ذلك؟”.

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ولأن شروط البرنامج تقتضي أما أن تأكل رولا من الطبق الذي لا تحبه بتاتاً أو الاجابة على سؤال، فقررت عندئذٍ الاجابة على سؤال “ياخور”، وأكدت أن أثناء بيع حصتها اكتشفت ان مقدمة نشرة الأخبار السابقة في قناة الـ MTV جيسيكا عازار كانت شريكة في ذلك المطعم من دون ان تدفع أي بدل مادي، وقالت رولا “اكتشفت انو جيسيكا اسمها موجود كشريكة من دون ما تدفع مصاري”. ولفتت رولا أن جيسيكا كانت تأخذ نسبة من الأرباح في المطعم.

هنا قاطعها “ياخور” مستفسراً عن كيفية دخول جيسيكا عازار كشريكة بإستثمار دون أن تدفع اي مبلغ مادي وما هو الشيء الذي قدمته بالمقابل كي لا تدفع هذا المبلغ، حينها ردّت رولا قائلة “ما بهمني أعرف شو قدمت”.

وفي الختام كشفت رولا أن عند فضّ الشراكة الجميع تنازل عن حصته.

نذكر ان رولا شامية كانت قد أطلقت عدة تصريحات مثيرة خلال حلولها ضيفة في برنامج “اكلناها” منها ان هشام حداد الاكثر جماهيرية اليوم من عادل كرم لمتابعة الخبر بالكامل: رولا شامية تثير أزمة: هشام حداد الأكثر جماهيريّة اليوم