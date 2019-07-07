ملكة جمال أمريكية تلقى مصرعها في حادث طائرة!

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - فارقت ملكة جمال أمريكية، ليك ليتل، الحياة، إثر حادث تحطم طائرة عقب تعرُّضها لحروق خطيرة.

ووفقًا لصحيفة "ديلي ستار" البريطانية، تحطّمت الطائرة في ملعب الجولف "أولي ميس" بالولايات المتحدة الأمريكية، ثم اشتعلت النيران فيها.

وأعلنت وسائل الإعلام المحلية وفاة قائد الطائرة وهي "ليك ليتل" البالغة من العمر 18 عامًا، واصفةً الضحية بأنها "مراهقة معروفة".

ولقيت الفتاة مصرعها بعد نقلها جوًا إلى مستشفى في ممفيس، بعد معاناتها من "حروق خطيرة" في الحادث.

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وتمّ الاتصال بالمجلس الوطني لسلامة النقل والإدارة الفيدرالية للطيران وسيحقق في مكان الحادث.

وكانت ليك ليتل تُوجت كملكة جمال في مسابقة Miss Hospitality في مسقط رأسها ستاركفيل، وكان من المقرر أن تنافس في مسابقة على مستوى الولاية في وقت لاحق من هذا الشهر.

كما عملت "ليتل" بانتظام في المناسبات المجتمعية، وكان حلمها أن تكون طيارًا لشركة "فيديكس" متعددة الجنسيات، وكانت الفتاة على وشك البدء في دراسة علم أمراض النطق والسمع في جامعة جنوب ميسيسيبي.