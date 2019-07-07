بعد تعليقات الجمهور.. إيمان أيوب تكشفُ سبب طلاقها من زكريا عامر

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - تفاجأ جمهور الفنانة المصرية، إيمان أيوب، بخبر انفصالها، عن زوجها المصور والمونتير السينمائي، زكريا عامر، بعد عام على زواجهما.

"أيوب" أعلنت خبر انفصالها عبر "فيسبوك" وكتبت:"أنا انفصلت عن زوجي السابق زكريا عامر"، وقالت في منشور آخر "حسبنا الله ونعم الوكيل"، ليربط الجمهور أمر الطلاق بأنه حدث بعد مشاكل كثيرة.

كما كتبت في رسالة ثالثة: "الحمد لله على كل شيء فعلا كل شيء نصيب".

غير أن الفنانة ردّت على تعليقات الجمهور بشأن وجود مشاكل مع طليقها، وقالت في تصريحات صحفية إن الانفصال تم بهدوء واحترام بين الطرفين، نافيةً بشكل قاطع حدوث أية مشاكل بينهما، مضيفةً: "في النهاية لم يكن هناك نصيب".

وأكّدت إيمان:"أسرة زوجي السابق أشخاص محترمين وأنا إنسانة محترمة، وكل ما حدث أنه لا يوجد نصيب".

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وإيمان أيوب، ممثلة مصرية، بدأت من خلال أعمال المسرح وتدربت مع فنانين كبار في المسرح مثل سمير غانم وسناء يونس واكتسبت خبرة كبيرة منهم ثم انطلقت من مسلسل حياة الجوهري كما شاركت في مسلسل "عيش أيامك".

واختفت الفنانة عن الساحة لفترة، مبررةً غيابها بانشغالها بحياتها وأسرتها الجديدة، لكنها عادت مرة أخرى.

وتزوجت إيمان المصور السينمائي زكريا عامر في مايو من عام 2018، وتم التعارف بينهما في مسلسل "البيت الكبير" إخراج محمد النقلي الذي يُذاع حاليًا على القنوات الفضائية.

وقدّم زكريا عامر، العديد من الدراما التليفزيونية والسينمائية والفيديو كليب، وحاز على العديد من الجوائز الفنية، وشارك فى الكثير من الأعمال الفنية.