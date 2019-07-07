لطيفة تستبقُ حفلها في قرطاج برسالة غزل لجمهورها.. ماذا قالت؟

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - أصدرت الفنانة التونسية لطيفة، أول ردّ على عودتها لإحياء حفلها بمهرجان "قرطاج"، المقرّر انطلاقه يوم 19 يوليو المقبل، على المسرح الروماني بقرطاج، معربةً عن فرحتها بانتهاء أزمة إلغاء الحفل.

وقالت لطيفة، عبر إنستغرام: "أخيرًا باش نشوف جمهورى إلى توحشته وكنت محرومه منه.. جمهور قرطاج الرائع".

يُذكر أن أزمة اندلعت بين لطيفة، والمسؤولين عن مهرجان قرطاج الدولي، بعد أن تم إلغاء حفلها وأثيرت ضجّة واسعة حول هذا الأمر، خلال الأيام الماضية.

وكانت الصفحة الرسمية لمهرجان قرطاج على "فيسبوك" قد نشرت صورةً للطيفة، وعلّقت قائلةً: "مرحبًا بالنجمة التونسية لطيفة في مهرجان قرطاج، يوم الـ 19 من يوليو/ تموز 2019 في المسرح الروماني بقرطاج"، ليتم التراجع عن قرار إلغاء حفلها الذي اتخذ مسبقًا.

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وكانت لطيفة اتهمت أشخاصًا لم تكشف عن أسمائهم، بمحاربتها في بلادها، من أجل عدم تواصلها مع جمهورها، وإلغاء حفلاتها الغنائية خلال الفترة الأخيرة.

وفوجئت الفنانة التونسية بإلغاء حفل لها في مهرجان بنزرت الدولي، بالإضافة إلى حفل آخر في صفاقس ما جعلها تناشد وزير الثقافة محمد زين العابدين، عبر حساباتها الشخصية، للتدخل، وهو الأمر الذي استجاب له الأخير.

وكان الفنان التونسي صابر الرباعي، قد عبّر عن مساندته لمواطنته لطيفة، مؤكدًا أنها قيمة وقامة كبيرة في الوسط الفني بالعالم العربي، وأن جمهورها في بلادها سيظل عاشقًا لها، مهما غابت عنهم.