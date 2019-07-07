سما المصري تثير غضب الجماهير في إستاد القاهرة بملابسها

نشرت الفنانة سما المصري مجموعة من الصور الجديدة ، عبر مواقع التواصل الاجتماعي ، خلال حضورها بإستاد القاهرة استعدادا لمباراة منتخبي مصر وجنوب أفريقيا مساء أمس السبت.

ظهرت سما المصري وهي تحمل علم مصر، ويبدو أنها في مدرجات الدرجة الثالثة، مرتدية هوت شورت أسود وتيشرت المنتخب، يكشف عن بطنها وهو ما أثار غضب الجمهور، معلقين "هذه الملابس لا تناسب حضور الماتش".

وعلقت سما على صورتها: "اخيرا وصلت الاستاد وادي حركه مو صلاح....والناس اللي كانت زعلانه المره اللي فاتت من لبسي عشان كان مفتوح من فوق ولا تزعلوا اديني عملت ذي مااستاذ هاني رمزي قال قفلت المنور وفتحت البدرون ولبست هوت شورت وكمان قطعت التيشرت لاني ماكنتش لاقيه تذكره بس ولاد حلال جابولي دعوه وكله تماام...يارب باه مصر تكسب المره دي كمان جنوب افريقيا علي وشي".

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يٌشارأن منتخب جنوب أفريقيا، أطاح بنظيره المصري من بطولة أمم أفريقيا، بالفوز عليه بهدف دون رد، وسجل منتخب الأولاد، هدف الفوز في الدقيقة 85، عن طريق ثيمبونيسكي لورش، بعد أداء باهت للمنتخب المصري، الذي لم ينجح في استغلال الدعم الجماهيري الكبير في استاد القاهرة.

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