شكرا لقرائتكم خبر عن الممثلة السريلانكية جاكلين فرناندز تصور أغنية بالفيلم البوليودى " Saaho " والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكدت الممثلة السريلانكية البوليودية "جاكلين فرنانديز" لجميع المواقع الإخبارية البوليودية أنها تعاقدت مع منتج الفيلم الهندى "Saaho" لتصوير أغنية خاصة ضمن أحداث الفيلم من أجل الترويج له قبل طرحه بدور العرض السينمائية الهندية ، وهو فيلم من بطولة كلاً من " شرادها كابور، برابهاس، جاكى شروف، نيل نيتن موكيش" ، قصة وإخراج سوجيت.

و أضافت الممثلة جاكلين فرناندز ضمن تصريحاتها للصحفيين بالهند أنها تأخد فترة إستراحة من التمثيل والأفلام حالياً ، وأنها ستكتفى بتصوير الأغنيات الخاصة بالأفلام و التعاقد على الأفلام التى ستقوم بتصويرها العام القادم ، لأنها فى حاجة إلى إختيار أدوار جيدة ومميزة بالسينما البوليودية.

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وعلى صعيد آخر سوف نرى الممثلة السريلانكية البوليودية جاكلين فرناندز فى 3 أفلام متتالية ستعرض العام القادم مثل " Drive ، Miss Match India ، Dancing Dad " .