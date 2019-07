ماثيو بيري نجم "Friends" واعد جوليا روبرتس.. وأنهى مسيرته بسبب إدمانه على المخدراتأحمد السعدني...

طفولته

وُلِد ماثيو بيري في 19 آب/أغسطس عام 1969 في ويليامزتاون ، ماساتشوستس. والدته سوزان ماري موريسون كانت صحافية كندية وسكرتيرة صحفية سابقة لرئيس الوزراء الكندي بيير ترودو، أما والده ​جون بينيت بيري​ ممثل أميركي وعارض أزياء سابق.

تطلق والداه قبل عيد ميلاده الأول، وتزوّجت والدته بعد ذلك من الصحافي كيث موريسون، وظل معها ومع زوجها في أوتاوا حيث درس هناك. خلال مراهقته إهتم ماثيو بيري بالرياضة أكثر من التمثيل، وخصوصاً في لعبة التنس وأصبح لاعباً صغيراً، وإحتل المراكز الأولى في المسابقات وقتها.

نجاحاته العملية

في عام 1994، حين لم يكن ماثيو بيري معروفاً في المجال التمثيلي، تم قبوله لتسجيد دور البطولة في مسلسل friends، الذي دام من عام 1994 حتى عام 2004 لمدة 10 سنوات.

وفي هذه الفترة وفي كل موسم كان يكتسب ماثيو بيري شهرة أكبر، وعروضاً تمثيلية وتقديم برامج وأموالاً ضخمة جداً، إذ وصلت مستحقاته في المسلسل الشهير فقط الى أكثر من مليون دولار على الحلقة الواحدة.

وإلى جانب البطولة في المسلسل التلفزيوني ظهر ماثيو بيري في عدد من الأفلام، بما في ذلك ​Fools Rush In​ (1997) و ​The Whole Nine Yards​ (2000) و (2009)17Again.

كما شارك ماثيو بيري كمؤلف وكاتب ومنتج في المسلسل الكوميدي ​Mr. Sunshine​، الذي إستمر من شباط/فبراير إلى نيسان/أبريل عام 2011. وفي آب/أغسطس عام 2012 لعب ماثيو بيري دور ريان كينغ، المذيع الرياضي في مسلسل Go On وألغيت السلسلة في 10 أيار/مايو عام 2013، وشارك أيضاً في تطوير دور بطولة مسلسل The Odd Couple.

معاناته المرضية

في عام 1997 عان ماثيو بيري من إدمانه على دواء الفيكودين، فانخفض وزنه بشكل كبير ووصل الى 66 كيلوغراماً، نتيجة لمعاناته من التهاب البنكرياس.

ودخل في شباط/فبراير عام 2001 الى مركز، لكي يتخلص من إدمانه على الفيكودين والكحول، وخرج بعد فترة، وفي عام 2011 أصبح ماثيو بيري متحدثاً بإسم المشاهير في الرابطة الوطنية لمتخصصي محكمة المخدرات، وعلى الرغم من ذلك لم يتخلص من إدمانه.

في آب/أغسطس عام 2018 خضع ماثيو بيري لجراحة في البطن لإصلاح ثقب في الجهاز الهضمي، وفي 15 أيلول/سبتمبر عام 2018، كشف أنه أمضى 3 أشهر في المستشفى لكي يتعالج.

وفي تموز/يوليو عام 2019 أفادت وسائل الاعلام العالمية أن ماثيو بيري لن يعيش أكثر من 6 أشهر، بعد أن زاد وزنه حوالى 50 رطلاً، ولم يعد يهتم بصحته ونظافته الشخصية، بسبب إدمانه على المخدرات، وحالة الكآبة التي يعيشها تمنعه من أن يتصرف على أنه رجل ناضج وانسان واعٍ.

وأفادت زميلتاه ​كورتني كوكس​ و​جينيفر أنيستون​، أنهما حاولتا التواصل معه إلا أنه لا يرد على اتصالاتهما، وفي تحليلات طبية نقلتها الصحف الهوليوودية أُفيد الى أنه في حال بقي ماثيو بيري على هذا النحو ويتجنب العلاج، لن يعيش أكثر من 6 اشهر من اليوم!

حياته العاطفية

في عام 1995 دخل ماثيو بيري في علاقة مع الممثلة ياسمين بليث، إلا أن هذه العلاقة لم تدم، وفي أواخر عام 1995 واعد الممثلة الشهيرة ​جوليا روبرتس​، وظل معها حتى عام 1996.

بقي بعدها حوالى 10 سنوات من دون أن يدخل في علاقة جدية، حتى إرتبط باليزابيث كابلين لمدة 6 سنوات، من عام 2006 حتى عام 2012، وبعد ذلك بقي ماثيو بيري وحيداً في ظل تصرفاته، التي لا يمكن أن تستوعبها أية إمرأة، بسبب إدمانه على الكحول والمخدرات.