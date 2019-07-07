خاص وبالفيديو- هذه الأبراج الأكثر والأقل حظاً لهذا الأسبوع

ميرنا وليد - بيروت - يطل الدكتور ​سمير طنب​ عبر موقع "الفن"، ضمن فقرة "​توقعات​ ال​أبراج​ ومولود الأسبوع".

وفي هذه الحلقة، يكشف طنب عن توقعاته لمواليد الأبراج، ويتحدث عن مولود الأسبوع للفترة الممتدة من 6 حتى 12 تموز/يوليو.

لمعرفة كل ما قاله الدكتور سمير طنب وما هي توقعاته، يمكنكم متابعة التفاصيل في الفيديو.