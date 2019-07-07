زياد برجي:"استوحيت شو حلو من هذه الفتاة..وهذه وصية أبي لي"

ميرنا وليد - بيروت - إن تحدثنا عن الاحساس فتشعر انك امام بحر منه، الكثير من الحب والرومنسية سكبهما في كل ما قدمه، الكثير من المواهب التي وصلت للناس ببساطة وسلاسة بعيدا عن "الفزلكات الفنية والتعقيدات". من خلال اجمل الاغنيات بصوته وبصوت فنانين آخرين اصبح اسمه في الصفوف الامامية للفن.

بالإضافة إلى نجاحه الفني نجح أيضاً في تكوين أسرة دافئة. عن كل هذه النجاحات تحدث الفنان ​زياد برجي​ في حوارنا معه.

اليوم أردنا أن نتحدث معك عن الحياة العائلية التي من الواضح أنها اضافت لك الكثير على مختلف الاصعدة..

هناك بعض الأشخاص الذين يعتقدون أن الحياة الفنية تناقض الحياة العائلية ونجاح الاولى لا يمكن أن يجتمع بنجاح الاخرى ، تجربتي بهذا الموضوع تقول إنني أحرزت تطوراً كبيراً بحياتي المهنية والشخصية معاً، وبدأت مشواري مع عائلتي التي خلقت لي عواطف جديدة وقوية، ومن يملك ولداً وعائلة يعرف عن ماذا أتحدث. من الرائع ان تشعر نفسك مسؤولاً عن كل ما يقوم به ابنك وتوجيهه إلى كل ما هو صحيح ومن أصعب الأشياء التي تواجه المشاهير مع عائلاتهم أنهم لا يملكون شيئاً مخبّأً بل كله مكشوف، وتقع امام خيارين، الاول أن تخبئ ما حصل معك ام أن تتصرف بشكل يليق بك كأب داخل وخارج المنزل وعليك الا تضعف، يمكن ان تكون العائلة الهدف وليست الوسيلة وهي ليست محلاً للنقاش هي اكثر مكان يشعر به الانسان انه يكتمل فيه وتكتمل انسانيته.

لم اكن شخصاً مهذباً ابداً ولكن عندما تهذبت اردت ان اهدي هذه المسؤولية للناس الذين يحبوني وبكل وضوح. يهمني ان ترى ابنتي نور وابني يوسف المستقبل بطريقة جميلة وهذا مشروعي الجديد والذي يحفزني على العمل .

اصبحت اكثر انتاجاً في عملي منذ أن أصبحت لدي عائلة ، تجربتي واضحة .

ماذا تغير بزياد قبل وبعد العائلة والزواج والاستقرار؟

يتغير الكثير من الامور، إذ يصبح للحرية حدود معينة ، وتخسر جزءاً منها ولكنها خسارة جيدة لانك تربح من نواح اخرى. عشت كل حالات الحب من الام والاخت والأخ والحبيبة وغيرها... صدقاً لا شيء يشبه مشاعر الحب التي تحصل عليها من اولادك. هذه الطاقة مستحيل الا تثمر عن أشياء جميلة ، تربحك الكثير وتخسرك القليل ، عليك أن تحد من حريتك في الامور التي يجب ان تكون قد مللت منها أصلاً.

أية اغنية استوحيتها من اولادك؟

"شو حلو" خطرت ببالي حين كنت مع ابنتي وكنت أحاول أن "اغفيها" وغنيت لها "شو حلو حبيبي شو حلو هالقمر شوفوا ما أجملوا"، فأصبحت تنام عليها دائماً ومع الوقت اصبحت الاغنية مشهورة داخل المنزل. حين تشعر هذه الاحاسيس تكون في حالة رائعة من السعادة. اتمنى أن "أرفع رأس" ابي الله يرحمه، وهذا من أبرز أهدافي ، وقد قال لي ذات مرة "ثاني اربعين سنة اذا بتعيشهم مثل أول أربعين فلن أعتبرك ابني " .. أشكرك على السؤال وعلى هذا الموضوع واقول اتجهوا نحو العائلة تربحون.

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ما النصيحة التي توجهها للشخص الذي يعتقد انه سيفشل بحياة من الاثنين العملية او الشخصية؟

ما اقوم به تجاه عملي من اغانٍ، إلى أفلام، إلى ألحان وكل شيء هو نفسه ما أعطيه في البيت ، يحبني الأطفال الصغار وانا مسؤول ان اقدم لهم كلمات تتلاءم مع ما يحبونه.

الاحساس الذي تظهره بأعمالك وأغنياتك من أين تستمده؟

من الله، انعم علينا بالكثير من الأشياء. ذات مرة كنت أفكر بما أريده وبما لم أحققه بعد، فخطر ببالي فكرة ان اعد النعم التي وهبني اياها ربنا وان كنت أستعملهم بشكل صحيح ، الله يعطيك مواهب وانت عليك ان تتصرف بها بطريقة سليمة . الحمدلله بالسنوات الاخيرة استعملت ما اعطاني اياه بطريقة جميلة وجعلت اولادي يحبون ما اقدمه وكذلك كل الاطفال من عمرهم.

لفتتني إشادة الفنان ​حسين الجسمي​ بك ماذا تقول له؟

هو خجلني فعلاً، أنا دائماً اتحدث عنه واقول له إني أحبه جداً وأعطيه لقب فنان من الفضاء. اعتبر انه يزيد الكثير على الموسيقى العربية ويفاجئني دائماً، رغم أنه من الصعب أن اتفاجأ، هو سبّاق بكل ما يقدمه، ولديه فريق خطير يعمل معه، واللبناني يليق به.

ماذا تحضر حاليا ؟

بعد الديو مع ​مايا دياب​،هناك أغنية مصرية مع ​إليسا​، أغنية لبنانية مع ​نانسي عجرم​، وألبومي وحفلات عديدة.