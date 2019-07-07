ميرنا وليد - بيروت - أثارت الفنانة المصرية روبي الجدل، عبر صفحتها الخاصة على احد مواقع التواصل الإجتماعي، بعد أن نشرت صورة لها مرتدية "هوت شورت" على البحر.
وكانت روبي أيضاً نشرت صورة لها منذ أيام، وهي ترتدي ملابس البحر الشفافة على الشاطئ، والتي أظهرت جمالها اللافت.
وروبي ليست الفنانة الأاولى التي تنشر صورتها بالشورت، فسبقتها منذ أيام لقاء الخميسي ومنة جلال، وكذلك نشرت نيرمين الفقي ومنة فضالي ونيللي كريم صورهن بملابس البحر.
يُذكر أن روبي تعاقدت بطولة فيلم "بطل عادي"، للممثل المصري، والذي سيبدأ تصويره خلال الفترة القليلة المقبلة.
كانت هذه تفاصيل خبر روبي تثير الجدل بـ"هوت شورت" على البحر.. بالصورةخاص الفن- عامر زيان: "لا أمانع أن أحب مطلقة"خاص... لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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