خاص الفن- عامر زيان: "لا أمانع أن أحب مطلقة"

ميرنا وليد - بيروت - عبر الفنان ​عامر زيان​ في حديث خاص مع الفن عن سعادته باصداء كليب اغنية "السنة سنتي" والتعليقات الايجابية التي تلقاها على فكرة الكليب ووجود الاعلامية ​نانسي ياسين​ فيه.

واعتبر عامر ان الكليب سينتشر اكثر بعد ان تعرضه القنوات اللبنانية والعربية، واشار الى انه بالحياة ايضا لا يمانع ان تكون حبيبته مطلقة والرسالة التي كان يريد ايصالها بالكليب قد وصلت.

وكان زيان قد طرح فيديو كليب أغنيته "السنة سنتي" عبر "يوتيوب" من كلمات عادل رفول وألحان وسيم بستاني وإخراج أحمد المنجد.

واختار زيان أن يطرح قضية المرأة المطلّقة في الكليب، في خطوة منه لتسليط الضوء على أن المرأة المطلقة تستحق فرصة ثانية في حياتها كي تحب من جديد، واستعان عامر زيان بالإعلامية نانسي ياسين لتجسيد الدور الرئيس في الكليب.