خاص الفن- سينتيا سامويل: "هذا بالنسبة لي أعتبره نجاحاً بحد ذاته"

ميرنا وليد - بيروت - تتحضر الممثلة ​سينتيا سامويل​ لاكثر من مشروع جديد واكدت ان لا شيء رسمي حتى اليوم لكن المشاريع ستكون عديدة سواء بالتمثيل ام خارجه، واعتبرت سينتيا ان الناس التي كرهتها في مسلسل "خمسة ونص" بسبب ما فعلته بـ"بيان نجم الدين" تدل على انها صدّقت الدور وهذا بالنسبة لها تعتبره نجاحاً بحد ذاته.

وكان قد تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي على صفحاتهم الخاصة صورة جمعت كل من الممثلة ​نادين نسيب نجيم​ وزميلتها الممثلة سينتيا سامويل ظهرتا فيها بالفستان عينه.

الفستان من اللون الأبيض تميّز بقصته ورسمة الصدر التي جاءت على شكل نيران.

ولا شك في أن هذه المقارنة جاءت بعد أن اجتمعت سامويل بنجيم بمسلسل "خمسة ونص" الذي عرض في السباق الرمضاني لعام 2019، ولعبتا دور الصديقتين المقربتين.