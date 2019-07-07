خاص وبالفيديو- سمير طنب يكشف عن تعرض صابر الرباعي للحسد ولسرقة الأفكار

ميرنا وليد - بيروت - يطل الدكتور ​سمير طنب​ عبر موقع "الفن" ضمن فقرة "توقعات فنية".

وفي هذه الحلقة، يتحدث طنب عن الفنان التونسي ​صابر الرباعي​، فكشف أن الرباعي معرض للحسد ولسرقة الأفكار، وما هي النصيحة التي وجهها طنب للرباعي؟

لمعرفة كل ما قاله الدكتور سمير طنب وما هي توقعاته للفنان صابر الرباعي، يمكنكم متابعة التفاصيل بالفيديو.