الأمير هاري وميغان ميركل يعمّدان طفلهما ويلبسانه "الفستان" الملكي الأسطوري..بالصورة

فعلى الرغم أنهما البسا الطفل فستان التعميد الذي تناقلته العائلة الملكية في بريطانيا منذ عام 1841 الا انهما اختارا تعميد طفلهما الأول في حفل عائلي ضيق بعيدا عن الإعلام بعكس ما جرت العادات الملكية، وكان من اللافت أيضاً تواجد شقيقتي الأميرة الراحلة ديانا في الصورة الرسمية للتعميد لأول مرة.

يذكر ان الفستان الذي تعمد به الطفل وبحسب موقع "كلوزر" له رمزية كبيرة فسبق أن ارتداه للتعميد الأمير جورج والأميرة شارلوت وشقيقهم لويز أبناء عم آرتشي، كما انه فستان تعميد الملكة اليزابيث الثانية نفسها وكل أبنائها وأحفادها، ويعود تاريخه للعام 1841، حيث طلبته الملكة فيكتوريا خصيصاً لابنتها الكبرى، وقد أمرت الملكة إليزابيث سنة 2004 بحياكة فستان مطابق للأصلي للحفاظ على العادة الملكية.