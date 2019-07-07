إيشا جوبتا تتهم صاحب فندق باغتصابها.. فيديو

رنا صلاح الدين - بوليوود - فتحي خلاف

احتفالًا بإطلاق أحدث أعمالها الفنية One Day: Justice Delivered بدور العرض السينمائي، خرجت الفنانة الهندية إيشا جوبتا مع صديقاتها لتناول المشروبات، لكن وقت المرح والتخلص من عناء العمل، والتي ظنت الممثلة أنه قاب قوسين أو أدنى، قد انقلب إلى حالة من الغضب، لم تكن متوقعة.

عبرت ملكة جمال الهند السابقة عن غضبها على حسابها الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي تويتر، واتهمت أحد أصحاب الفنادق يدعى روهيت فيج بممارسة سلوك غير لائق، وقالت إن عينيه وحدقته كانتا كافيتين لتجعلها تشعر أنها منتهكة وغير آمنة.

في تغريدتها، كتبت إيشا: “إذا شعرت امرأة مثلي بأنها منتهكة وغير آمنة في المقاطعة، فتعرف على ما تشعر به الفتيات حولها، حتى مع وجود اثنين من الصديقات حولها شعرت بأنني تعرضت للاغتصاب”.

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في تغريدة أخرى نشرتها بعد ساعة من الأولى ذكرت، “الرجال مثل روهيت فيج، هم السبب في أن النساء لا يشعرن بالأمان في أي مكان”.

ليس فقط تويتر، ولكن روت إيشا على إنستجرام نفس القصة، كتبت “بعض الناس لديهم فظاظة، يبدو الأمر وكأنهم لم يتعلموا أبدًا كيف يتصرفون مع الغرباء. بعض الناس يحتاجون إلى دروس في الأخلاق”.

ونشرت مقطع فيديو للرجل وقالت: “حول مشاركتي السابقة، كان هذا الرجل يغتصبني حرفيًا بعينيه، طُلب منه أن يتصرف ثلاث مرات ثم يغادر. ثم في النهاية كان على الحراس أن يتدخلوا”.