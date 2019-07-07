نوال الزغبى تستعد لإحياء مهرجان «عيد المغتربين»

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

تستعد النجمة اللبنانية نوال الزغبى، لإحياء حفلا غنائيا ضخما على هامش مهرجان عيد المغتربين ضهور الشويرفي لبنان، وذلك يوم السبت الموافق 27 من شهر يوليو الجارى، والتى تقدم خلاله باقة من أشهر أغنياتها التى قدمتها خلال السنوات الأخيرة .

وعلى جانب أخر، انتهت نوال الزغبي من تصوير كليبها الجديد “كدة باي” والتى صورته فى جورجيا، ويتضمن ثلاث أغنيات “صبح صبح” و”جوة قلبه” و”كدة باي” وهي فكرة جديدة تقدمها نوال الزغبي لأول مرة في مشوارها الغنائى

والجدير بالذكر أن نوال الزغبى غنت تتر مسلسل “بروفا”، الذى عرض فى موسم رمضان الماضى، بعنوان “لما بتحسبا” من كلمات حياة إسبر، ألحان فضل سليمان، توزيع عمر صباغ، إخراج إيلى السمعان، وشارك فى تمثيل كليب الأغنية أبطال المسلسل أحمد فهمى وماجى بوغصن.

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وعلى جانب اخر، أثارت الفنانة اللبنانية نوال الزغبي، مؤخرًا حالة جدل واسعة بتصريحها حول موافقتها على الزواج من مواطنها الفنان وائل كفوري، إذا عرض عليها ذلك.

نوال الزغبي، قالت خلال لقائها عبر فضائية «أنغامي»، إن تصريحها حول موافقتها على الزواج من وائل إذا طلبها كان مجرد مزاح.

وأضافت، أنها تعتبره صديق عمر ورفيق درب، خاصة أنهما انطلقا سويًا في نفس الفترة الزمنية عندما قدما واحد من أشهر الديو الغنائية وهي “مين حبيبي أنا”.