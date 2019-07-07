الإعلامية سهير جودة تحتفل بعيد ميلادها.. صور

رنا صلاح الدين - القاهرة - دعاء العربي

احتفل فريق عمل برنامج «الستات مايعرفوش يكدبوا»، والمذاع عبر فضائية cbc، بعيد ميلاد الإعلامية سهير جودة، إحدى مقدمات البرنامج.

حضر الاحتفال الإعلامية مفيدة شيحة، والفنانة والإعلامية منى عبدالغني، والإعلامية آية عبدالرحمن المذيعة بقناة إكسترا نيوز، وعدد من فريق عمل البرنامج.

يُذكر أن الإعلامية سهير جودة تشارك في تقديم ورئاسة تحرير برنامج “الستات مايعرفوش يكدبوا”، مع الإعلاميتين مفيدة شيحة ومنى عبدالغني، ويُذاع من السبت للأربعاء على قناة cbc، في تمام الساعة الثالثة عصرًا.

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سهير جودة، درست الصحافة و الإعلام ومتزوجة من المنتج والإعلامي المصري محمد هاني ولديها منه ولدان.

بدأت عملها في بداية التسعينيات كصحفية وتلقت عرضًا من شبكة راديو وتلفزيون العرب حيث شاركت الإعلامية هالة سرحان في تقديم برنامج “يا هلا” بعدها قدمت برنامجا على قناة ” art الأفلام 2 “، وعملت قرابة العشر سنوات حتى نهاية العام 2013، انتقلت عام 2014 لتقدم برامجا على قناة “القاهرة والناس”.

كما شاركت في إعداد الكثير من البرامج على الشاشات المصرية وعملت رئيسة تحرير برنامجي “الستات ما يعرفوش يكدبوا”، و “البيت بيتك”، وهي عضو في المركز المصري لحقوق المرأة.