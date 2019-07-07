- 1/4
- 2/4
- 3/4
- 4/4
شكرا لقرائتكم خبر عن تستمع بإجازتها.. بريانكا شوبرا بإطلالة مثيرة بعدسة زوجها نيك جوناس والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تستمتع النجمة العالمية بريانكا شوبرا ذات الـ ( 36 عام ) بإجازتها بطريقة مميزة بين الاسترخاء و الاستمتاع بالجو الدافئ والسباحة .
نشرت بريانكا شوبرا علي موقع التواصل الاجتماعي الشهير "إنستجرام" عدد من الصور التي التقطتها لها زوجها النجم العالمي نيك جوناس البالغ من العمر 26 عاما حيث ظهرت في حمام السباحة و كانت بريانكا ترتدي "مايوه" باللون البيج بينما كانت ممسكة بمشروبها المفضل، في حين علقت بريانكا علي الصورة فكتبت: "أفضل استخدام لقضاء عطلة.. زوج يلتقط لكي الصور"، وأشارت لزوجها "نيك جوناس" .
وقد لاقت صور بريانكا شوبرا إعجاب الكثير من مرتادي صفحتها علي "إنستجرام" ، و حصدت الصور أكثر من 1.3 مليون لايك خلال 3 ساعات فقط .
كانت هذه تفاصيل خبر تستمع بإجازتها.. بريانكا شوبرا بإطلالة مثيرة بعدسة زوجها نيك جوناس لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.