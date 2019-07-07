شكرا لقرائتكم خبر عن تستمع بإجازتها.. بريانكا شوبرا بإطلالة مثيرة بعدسة زوجها نيك جوناس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تستمتع النجمة العالمية بريانكا شوبرا ذات الـ ( 36 عام ) بإجازتها بطريقة مميزة بين الاسترخاء و الاستمتاع بالجو الدافئ والسباحة .

نشرت بريانكا شوبرا علي موقع التواصل الاجتماعي الشهير "إنستجرام" عدد من الصور التي التقطتها لها زوجها النجم العالمي نيك جوناس البالغ من العمر 26 عاما حيث ظهرت في حمام السباحة و كانت بريانكا ترتدي "مايوه" باللون البيج بينما كانت ممسكة بمشروبها المفضل، في حين علقت بريانكا علي الصورة فكتبت: "أفضل استخدام لقضاء عطلة.. زوج يلتقط لكي الصور"، وأشارت لزوجها "نيك جوناس" .

وقد لاقت صور بريانكا شوبرا إعجاب الكثير من مرتادي صفحتها علي "إنستجرام" ، و حصدت الصور أكثر من 1.3 مليون لايك خلال 3 ساعات فقط .

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