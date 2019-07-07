شكرا لقرائتكم خبر عن فيديو..كاردي بي تلقي "شعرها المستعار" علي جمهورها في Wireless Festival والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أثارت النجمة العالمية " كاردي بي " ضجة كبيرة بين محبيها ومعجبيها، وذلك خلال انفعالها علي المسرح أثناء مشاركتها في مهرجان " Wireless Festival " لعام 2019 ، وأثناء تقديمها لإحدي الاغنيات فاجأت كاردي الحضور باستغنائها عن الشعر المستعارالذي كانت تضعه وقامت بالقاءه علي جمهورها، وهو ما جعل الحضور يصرخون فرحا .
وهو نفس مقطع الفيديو الذي نشرته كاردي بي علي صفحتها الشخصية بموقع " إنستجرام "وطلبت كاردي بي مازحة أن تسترد الشعرالمستعار الذي القته علي جمهورها .
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