شكرا لقرائتكم خبر عن صور.. هكذا تقضى ميس حمدان إجازة الصيف والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - سافرت الفنانة ميس حمدان إلى احدى المدن الساحلية من أجل قضاء اجازة الصيف والاستمتاع بأجواء البحر والمياه، حيث حرصت على مشاركة جمهورها بصور من أجازتها على البحر ووسط الخضرة.

يذكر أن آخر أعمال ميس حمدان فى الدراما مسلسل "نوف" الذى قدمته فى الأردن وتم عرضه فى شهر رمضان قبل الماضى وخاضت من خلال أولى بطولاتها المطلقة فى الدراما الأردنية، كما صورت مؤخراً حلقة كضيفة شرف فى مسلسل "أيام العسل" مع المخرج أحمد نور المقرر عرضه على احدى منصات الإنترنت.



اجازة ميس حمدان



الفنانة ميس حمدان



صيف ميس حمدان على البحر

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ميس حمدان



ميس حمدان



ميس حمدان على البحر