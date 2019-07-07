- 1/8
- 2/8
- 3/8
- 4/8
- 5/8
- 6/8
- 7/8
- 8/8
شكرا لقرائتكم خبر عن صور.. هكذا تقضى ميس حمدان إجازة الصيف والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - سافرت الفنانة ميس حمدان إلى احدى المدن الساحلية من أجل قضاء اجازة الصيف والاستمتاع بأجواء البحر والمياه، حيث حرصت على مشاركة جمهورها بصور من أجازتها على البحر ووسط الخضرة.
يذكر أن آخر أعمال ميس حمدان فى الدراما مسلسل "نوف" الذى قدمته فى الأردن وتم عرضه فى شهر رمضان قبل الماضى وخاضت من خلال أولى بطولاتها المطلقة فى الدراما الأردنية، كما صورت مؤخراً حلقة كضيفة شرف فى مسلسل "أيام العسل" مع المخرج أحمد نور المقرر عرضه على احدى منصات الإنترنت.
اجازة ميس حمدان
الفنانة ميس حمدان
صيف ميس حمدان على البحر
ميس حمدان
ميس حمدان
ميس حمدان على البحر
ميس حمدان
كانت هذه تفاصيل خبر صور.. هكذا تقضى ميس حمدان إجازة الصيف لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.