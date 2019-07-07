شكرا لقرائتكم خبر عن الجمعة مناقشة العرض المسرحى "نوح الحمام" بالمركز القومى للمسرح والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تحت إشراف قطاع شئون الإنتاج الثقافي، برئاسة المخرج خالد جلال، يعقد المركز القومى للمسرح والموسيقى والفنون الشعبية، برئاسة الفنان ياسر صادق يناقش عدد من النقاد العرض المسرحي " نوح الحمام" فى التاسعة من مساء يوم الجمعة ١٢ يوليو الجارى بمقر المركز بالزمالك.

المناقشة ستكون بحضور جميع القائمين والمشاركين بالعرض، الذى يقدمه البيت الفنى للمسرح برئاسة الفنان إسماعيل مختار، وهو من إنتاج فرقة مسرح الطليعة برئاسة الفنان شادي سرور .

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يتحدث في اللقاء، الشاعر والناقد المسرحى محمد بهجت، رئيس قسم المسرح ومدير تحرير جريدة الأهرام، والناقد المسرحي جرجس شكري، نائب رئيس تحرير مجلة الإذاعة والتليفزيون، والباحث المسرحي محمد حسين .