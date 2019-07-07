شكرا لقرائتكم خبر عن فيديو..شاهد رقصة نيك جوناس وبريانكا شوبرا في أجواء رومانسية وسط الطبيعية والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يبدو أن النجمة العالمية بريانكا شوبرا و زوجها نيك جوناس يعيشا حياة رومانسية هادئة، وهو ما يظهر بشكل واضع بالصور ومقاطع الفيديو التي يظهر فيها الزوجان جوناس و شوبرا .
نشر نيك جوناس ( 26 سنة ) علي صفحته الشخصية بموقع " إنستجرام " مقطع فيديو قصير ظهر به وهو يرقص مع بريانكا شوبرا ( 36 سنة ) في أجواء رومانسية ساحرة وسط الطبيعية .
وقد تخطت نسبة مشاهدة مقطع الفيديو الذي نشره نيك جوناس أكثر من 1.2 مليون مشاهدة خلال 19 ساعة فقط .
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