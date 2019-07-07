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شكرا لقرائتكم خبر عن رسميا.. هانى شاكر يتقدم بأوراق ترشيحه على مقعد نقيب الموسيقيين والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تقدم رسميا الفنان هاني شاكر النقيب الحالى للموسيقين بطلب ترشحه لفترة قادمة لمنصب نقيب الموسيقيين.
وكانت نقابة المهن الموسيقية قد أعلنت عن فتح باب الترشيح لدورة مجلس إدارة النقابة الجديدة، لمدة 4 سنوات جديدة على مناصب النقيب وسكرتارية المجلس والأعضاء.
ومن المقرر أن يتم تسليم الترشيحات من أعضاء النقابة على المناصب من اليوم الأحد 7 يوليو، وحتى الأربعاء 10 يوليو، حتى فتح باب التنازلات والتراجع من السبت 13 يوليو وحتى الاثنين 15 يوليو.
أما باب الطعون فيبدأ من الثلاثاء 16 يوليو إلى الخميس 18 يوليو، وسيتم إعلان الأسماء النهائية يوم السبت 20 يوليو، على أن يتم إجراء الانتخابات في 30 يوليو، والإعادة في السادس من شهر أغسطس.
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