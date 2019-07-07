شكرا لقرائتكم خبر عن مكسيم خليل ينشر صورة كوميدية برفقة رسم كاتونى على إنستجرام والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح -

نشر الفنان مكسيم خليل منذ قليل صورة له بجوار إحدى الشخصيات الكرتونية وعلق على الصورة بطريقة كوميدية فكتب: " كم واحد مرق بحياتكم بيشبه هالعينتين يلى جنبى؟ .. بحبكن .. ونيته صافيه ومافى حسد بنوب والحقيقة ما بتمنالك إلا كل خير وعينه مو صيبة بنوب ومحترم وخلوق جدا يعنى بإختصار مستحيل يتعوض .. الصورة دليلك للتعامل صباح الخير".

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وكانت التعليقات كوميدية ساخرة أيضا على نفس نهج خليل فمنهم: كتير والله مكسيمو، شوفنا كتير والله، صارت أغلب الناس بحياتنا من هالنوعية إلا من رحم ربى، فى كتير وغيرهم الكثير".

ويعتبر " صانع الأحلام" من آخر الأعمال التى قدمها مكسيم الفترة السابقة بالتواجد مع مى سليم، أروى جودة، طونى عيسى وآخرون من تأليف بشار عباس وإخراج محمد عبدالعزيز.