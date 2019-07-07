شكرا لقرائتكم خبر عن ديانا حداد : "بحبك وكذا" مناسبة لأجواء الصيف والأصداء مميزة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أبدت الفنانة ديانا حداد سعادتها بالأصداء المميزة لأغنيتها الجديدة "أحبك وكذا" التي طرحتها منذ أيام قليلة، حيث تتمتع الأغنية بطابع مختلف ومناسباً لأجواء الصيف الحالية من ناحية الكلمة واللحن والتوزيع الموسيقي، مجددة تعاونها من ناحية الألحان مع الملحن علي صابر بعد نجاح أغنية "إلا هنا".

وحققت أغنية "أحبك وكذا" المليون الأول على موقع يوتيوب بعد يومين من طرحها حيث حملت الأغنية كلمات متميزة للشاعر فراس الحبيب، وتوزيع موسيقي للمايسترو محب الراوي الذي قام بعملية المكساج أيضاً، لتسند مهمة الماستر لطوني حداد.

وتأتي أغنية "أحبك وكذا" ضمن مجموعة أغنيات منفردة تطرحها ديانا حداد خلال الفترة الصيفية، حيث باتت جاهزة لطرحها خلال الفترة المقبلة من ناحية التسجيل والتنفيذ والتوزيع الموسيقي، الى جانب أنها تعمل على تجهيز ألبومها الجديد.



ديانا حداد

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