ملكة جمال العراق تجدد دعمها لإسرائيل وتهاجم حكومة بلادها

كتب امير فتحي في الأحد 7 يوليو 2019 05:57 مساءً - دافعت ” سارة عيدان ” ملكة جمال العراق السابقة خلال جلسة لمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة في ” جنيف ” اليوم الأحد عن إسرائيل .. وانتقدت حكومة بلادها بشدة لعدم دعمها لها بعد تلقيها تهديدات بالقتل بسبب صورة جمعتها مع ملكة جمال إسرائيل .

وأجبرت عائلة سارة عيدان على مغادرة العراق بعد أن نشر صورة لها على مواقع التواصل الإجتماعي تجمعها بممثلة إسرائيل ” أدار جندلسمان ” في مسابقة ملكة جمال الكون للدول العربية المسابقة التي أقيمت في لاس فيجاس عام 2017 وتقيم حاليا في الولايات المتحدة الأمريكية .

وعلقت سارة عيدان على الصورة قائلة إنها تبعث بها برسالة سلام ثم قامت في العام الماضي بزيارة إسرائيل .

وقالت سارة أن العداء للدولة اليهودية متجذر في معاداة السامية التي تدرس في الدول الإسلامية وأن الكراهية والتعصب يعززهما إعلام منحاز .

وانتقدت عيدان خلال الجلسة بلدها العراق وموقفه في أعقاب نشرها للصورة وقالت : “طلب مني إزالتها وأجبرت على التنديد بالسياسات الإسرائيلية .. لقد تلقيت تهديدات بالموت ومنذ ذلك الحين لم أعد قادرة على العودة إلى وطني ” .

وتابعت : ” لماذا فشلت الحكومة العراقية بالتنديد بالتهديدات أو السماح لي بحرية التعبير ” .

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وقالت : ” لماذا لم يتحدثوا أبدا عن أن منظمة حماس الإرهابية التي أطلقت أكثر من 700 صاروخ على المدنيين الإسرائيليين في عطلة أسبوع واحدة .. حماس استخدمت الفلسطينيين في غزة كدروع بشرية ” .

واختتمت سارة حديثها قائلة : ” أود أن أذكر الدول العربية بأن مصالح مشتركة تربطها اليوم مع إسرائيل أكثر من تلك التي تربطها مع المليشيات الإرهابية .. التفاوض على السلام لكلا البلدين ليس خيانة للقضية العربية بل خطوة حيوية لإنهاء الصراع ومعاناة الجميع ” .