صدمة جديدة لجمهور قصي خولي بعد نشر أول صوره لطفله.. شاهد

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

أثار الفنان السوري قصي خولي، صدمة لجمهوره بعد نشره قبل أيام صورة ليد طفل حديث الولادة عبر صفحته الشخصية بموقع «إنستجرام»، معلنًا بها قدوم مولوده الأول العميد جونيور.

وكان قد تم الكشف عن جنسية زوجة قصي خولي، السرية وهي تونسية وتعيش في أمريكا، وهي مسلمة وتزوجت من قصي رغم ديانته المسيحية لأن القانون التونسي يجيز زواج المسلمة من غير ديانتها.

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ورغم إعلان الفنان السوري، خبر استقباله لمولوده حديثًا إلا أن مغني الراب السوري إسماعيل تمر، نشر صورة صادمة لنجل قصي خولي والذي يقارب عمره العام.

وعلق على الصور قائلًا: «مع عميد أبن الغالي.. الله يحميلك ياه وتفرح فيه وتشوفوا من أهم الناس أبو عميد و أم عميد نورتو اسطنبول، الله يحميكم ويسعدكم ويحميلكم العميد ويبعد عنكم الحسد والعين وكلام الحاقدين».

وحصدت الصور على العديد من التعليقات التي تساءلت عن موعد زواج وولادة طفل قصي خولي، والذي التزم الصمت ولم يعلق أو يرد على كل الشائعات التي دارت حوله وحول زوجته في الفترة الأخيرة.