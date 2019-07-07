بعد غياب 9 سنوات.. لطيفة تعود لمهرجان قرطاج.. صورة

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

أعلنت الفنانة التونسية لطيفة، عن عودتها للمشاركة في فعاليات مهرجان قرطاج في دورته الـ 55.

وتأتي مشاركة لطيفة في المهرجان بعد غياب دام لأكثر من 9 سنوات والمقرر إقامة الحفل يوم 19 يوليو الجاري.

وكانت لطيفة، قد أعلنت أن هناك حملة تحاك ضدها في بلدها تونس، وذلك بعد إلغاء أكثر من حفل كان من المقرر أن تحييه هناك.

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وقالت في تغريدة عبر صفحتها الشخصية بموقع “تويتر”: “جمهوري الغالي في بلادي تونس نحبكم برشا، وإذا أنا وصلت لما وصلت إليه فهذا بفضل دعمكم لي أولا ودعم كل جمهوري في الوطن العربي، ولكن للأسف هناك حملة ضدي لا أعرف مصدرها ولا سببها”.

وأعلنت لطيفة منذ أيام عن تواصل محمد زين العابدين، وزير الثقافة التونسي، معها للوصول إلى حلول بشأن إلغاء حفلاتها، كما كشفت عن تلقيها اتصالات من بعض المسئولين عن إدارة المهرجانات لحل الأزمة، مؤكدة أنه ستكون هناك أخبار مفرحة بشأن حفلاتها في تونس، معربة عن امتنانها وشكرها لكل من تعاطف معها واهتم بهذا الأمر.