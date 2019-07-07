سمير الإسكندراني يخضع لجراحة دقيقة ويوجه رسالة لجمهوره.. صور

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

خضع الفنان المصري سمير الإسكندراني، صباح اليوم الأحد، لعملية جراحية دقيقة، بأحد المستشفيات الخاصة بمنطقة عين شمس.

ولم يكشف عن تفاصيل العملية التي خضع لها سمير الإسكندراني إلى الآن ولكنه كان قد حرص على توجيه رسالة خاصة لجمهوره قبل دخوله غرفة العمليات قال فيها: «لا أريد أن يقلق أحد عليَ، فانا بخير والأطباء المسئولون عن علاجي ذو كفاءة عالية للغاية وأنا أثق بهم».

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وأضاف: «أريد أن أوجه الشكر لكل من حاول الاتصال بي وأيضًا لكل من حاول زيارتي بالمستشفى، و سوف أظل طوال حياتي أغني ولن أتخلى عن فني، وأزمتي الصحية سوف تمر».

وكان قد انتشر في الأيام الأخيرة العديد من الأخبار حول تدهور حالته الصحية ودخوله غرفة العناية المركزة وهو ما نفاه مدير أعماله وبعض أقاربه مؤكدين أنه يعاني من أزمة صحية وستمر ولكن ليس كما نشر عن تدهور حالته الصحية.

وكان سمير الإسكندراني، قد شارك كريم عبدالعزيز، وأحمد عزّ، في إعلان لصالح إحدى شركات الاتصالات، وعرض الإعلان في رمضان الماضي.