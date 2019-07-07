سما المصري تساند محمد صلاح وتطالب متابعيها بدعمه بعد الهزيمة.. صورة

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

شاركت الفنانة الاستعراضية سما المصري، متابعيها عبر صفحتها الشخصية بموقع “إنستجرام”، بصورة لمحمد صلاح، لاعب المنتخب المصري والمحترف في صفوف نادي ليفربول الإنجليزي، والتي ظهر فيها وهو يبكي بعد خروج المنتخب من بطولة أمم إفريقيا.

وعلقت سما المصري على الصورة قائلة: «ما تزعلش يا بطل معلش ما تعيطش دموعك غالية علينا إحنا شعب كده لازم أي حد ناجح نهد فيه ونفشله مهما عمل عشان كده أنت ناجح بره مصر».

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وأضافت: «ناس مابترحمش...أنت وزمايلك رجاله بس تخاذلتم شوية عشان عشمنا فيكم كان أكبر من كده...معلش..تتعوض...ومصر ما خسرتش مصر فازت بتنظيم بطولة كبيرة ذي دي في وقت قصير جدًا وفازت بجمهور كبير وعظيم ومحترم قدر يرجع الاستاد تاني ويا رب كل شباب الألتراس يرجعوا تاني الملاعب ويملوا الدنيا تشجيع منظرهم كان يفرح ويشرح القلب إمبارح».

وتابعت: «شكرا كابتن محمد فضل ع التنظيم ومع السلامة يا أفشل اتحاد كرة جه والقلب داعيلكم...أحسن حاجة حصلت أن اتحاد العار دا استقال وأنا قلت أنهم لازم يمشوا بعد الخروج المخزي مبكرًا من كأس العالم بس كله بأوان... يارب باه منظومة رياضية جديدة تشرف البلد ونرجع لبطولات زمان والاتحاد ينضف.. ادعموا محمد صلاح».

وكان المنتخب المصري قد ودع البطولة بعد اللقاء الذي جمع بينه وبين منتخب جنوب إفريقيا، وإحراز الأخير هدف وحيد في شباك منتخب مصر.