أمينة خليل شخصية شريرة فى «لص بغداد»

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

انضمت الفنانة المصرية أمينة خليل لأسرة فيلم “لص بغداد” الذي يقوم ببطولته الفنان محمد إمام، والمقرر طرحه في صيف 2019.

ومن المقرر أن تقدّم أمينة خليل مشاهد أكشن وإثارة بشكل مختلف، وذلك في إطار الشخصية الشريرة الرئيسية التي تقدمها في العمل لأول مرة.

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وكان الفنان محمد إمام قد أعلن، عن انضمام بطلة ثانية وصفها بـ”المفاجأة” لفيلمه الجديد “لص بغداد”، الذي تشاركه بطولته الفنانة ياسمين رئيس.

ونشر إمام صورة له مع ياسمين في كواليس تصوير الفيلم، عبر حسابه على Instagram، وعلّق عليها كاتبًا: النهاردة انضمت لفيلم لص بغداد بطلة تانية مفاجأة.. نجمة منورة في جيلنا، متألقة الفترة دي.. في دور جديد عليها.. تفتكروا مين‼”.

ويشارك في بطولة فيلم “لص بغداد”، فتحي عبد الوهاب، وياسمين رئيس، ومحمد عبد الرحمن، وصلاح عبد الله، وأحمد رزق. من تأليف تامر إبراهيم، وإخراج أحمد خالد موسى.