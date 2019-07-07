لطيفة تغني من جديد في سماء قرطاج

كشفت المطربة التونسية لطيفة عن مشاركتها بحفل ضمن مهرجان قرطاج الموسيقي بدورته الـ55 في 19 يوليو/تموز الجاري، بعد غياب دام عدة سنوات.





يأتي ذلك في أعقاب إعلان لطيفة منذ يومين إلغاء حفلها في ختام مهرجان بنزرت الدولي، ووجهت رسالة إلى جمهورها التونسي قالت فيه: "جمهوري الغالي في بلادي تونس، أحبكم كثيرا، وإذا أنا وصلت لما وصلت إليه، فهذا بفضل دعمكم لي أولا ودعم كل جمهوري بالوطن العربي، ولكن للأسف هناك حملة ضدي لا أعرف مصدرها ولا سببها".

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وغرّدت بعد ذلك على تويتر قائلة: "أتمنى إجابة رسمية من السيد وزير الثقافة محمد زين العابدين على ما يحصل معي منذ 9 سنوات ومَن وراء هذه الحرب وما سببها، وأعتذر مرة أخرى لجمهوري في كل تراب الجمهورية التونسية، أحبكم وفضلكم عليّ بعد ربنا كبير.. من له مصلحة في تغييبي عن جمهوري في تونس؟".





ويبدو أن الإجابة جاءت سريعة من وزير الثقافة التونسي، حيث كتبت بعدها تقول: "حبايبي الغاليين أحب أطمنكم أنه حصل اتصالات اليوم بيني وبين السيد وزير الثقافة في تونس محمد زين العابدين والسادة المسؤولين عن إدارة المهرجانات وإن شاء الله فيه أخبار تفرحكم، أشكرهم على الاهتمام. وأشكركم كلكم على اهتمامكم وتعاطفكم معي".