نصف مليون مشاهدة لأغنية أصالة "كبير الشوق"

الأحد 2019/7/7 05:47 مساء بتوقيت أبوظبي

اقتربت أغنية الفنانة السورية أصالة نصري الجديدة "كبير الشوق" من كسر حاجز النصف مليون مشاهدة، بعد ساعات قليلة من طرحها.

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وطرحت أصالة كليب الأغنية الجديدة، الخليجية اللهجة، عبر قناتها الرسمية على "يوتيوب"، وهي من كلمات الشاعر الجابر، وألحان أسامة العطار، وتوزيع محمد صالح.

آخر الحفلات التي أحيتها أصالة كانت في السعودية 28 يونيو/حزيران الماضي، ضمن فعاليات "موسم جدة".



