سيرين عبد النور ستُقدم برنامجًا جديدًا.. ما علاقة نانسي عجرم ونادين نجيم؟

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - بدأت النجمة اللبنانية سيرين عبدالنور تصوير برنامجها الجديد في أستديوهات قناة "أم بي سي"، ويحمل اسم "ديفا"، وهو يندرج ضمن تلفزيون الواقع ويشبه ما سبق أن قدمته على قناة "الآن" ببرنامج حمل اسم "بلا حدود".

ومن المفترض أن يتضمن البرنامج عرض حالات إنسانية، إضافة لتناول مواضيع تتعلق بالموضة والجمال.

وبحسب مصادر صحفية، تم عرض البرنامج على الفنانة اللبنانية نانسي عجرم واعتذرت حينها بسبب حملها، وبعدها على الممثلة نادين نسيب نجيم لكنها لم تعجبها فكرة البرنامج، ليقع الاختيار بالنهاية على سيرين عبدالنور التي سبق لها أن خاضت تجربة مماثلة، لذلك لم تتردد بالمواقفة.

وعلى صعيد آخر، تحرص سيرين عبد النور على متابعة مشاريعها الغنائية، وتسجّل بعض الأغنيات بين الحين والآخر، محاولة ألا تغيب عن هذا المجال. حيث من المقرر أن تصدر ثلاث أغنيات قريبًا.