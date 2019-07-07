بينهم أصالة وشذى حسون.. نجوم عرب ينضمون لتحدي "غطاء الزجاجة"!

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - تشتعل مواقع التواصل الاجتماعي، من فترة لأخرى بالعديد من التحديات، التي تشهد تفاعلاً كبيرًا من رواد السوشال ميديا، وفي مقدمتهم نجوم الفن والرياضية، ومن أبرز هذه التحديات التي ظهرت مؤخرًا "غطاء الزجاجة" أو "bottlecapchallenge".

التحدي الجديد انتشر بشكل سريع، وينشر المشاركون فيه مقاطع فيديو لهم وهم يفتحون زجاجة فارغة عبر توجيه ركلة خلفية للغطاء، وقد انطلق هذا التحدي من نجوم هوليوود إلى العالم كله.

وشارك في تحدى "غطاء الزجاجة"، عدد كبير من نجوم العرب، ونشروا مقاطع فيديو عبر صفحاتهم على "إنستغرام"، اثناء خوض التحدي، والذي تفاعل معه الجمهور.

وترصد "فوشيا" في السطور التالية أبرز النجوم المشاركين في هذا التحدي.

أصالة

كانت المطربة السورية، أصالة نصري، أبرز المشاركين في التحدي، حيث تفاجأ الجمهور، بالفيديو الذي نشرته ابنتها شام الذهبي، عبر حسابها على "إنستغرام"، وهي تركل غطاء الزجاجة على طريقة التحدي الجديد.

شذى حسون

ودخلت الفنانة العراقية، شذى حسون، التحدي أيضًا، من خلال تصويره بخاصية "التصوير البطيء"، وأظهرها تركل غطاء زجاجة دون أن تسقط.

رامز أمير يتحدى السقا

Advertisements

أما الفنان الشاب رامز أمير، فنشر مقطع فيديو، عبر حسابه على "إنستغرام"، بخاصية "التصوير البطيء" يركل غطاء زجاجة بقدمه دون أن تتحرك الزجاجة، وتحدى أمير الفنان أحمد السقا، قائلاً: "اتحدى قدوتي، ولا بنخاف، صنع في مصر".

أحمد العوضي

فيما خاض الفنان أحمد العوضي التحدي، ونشر فيديو عبر حسابه على «إنستغرام»، ونجح أيضًا في ركل غطاء الزجاجة دون الإيقاع بها.

مشاعل الشحي وزوجها

أما الفنانة الإمارتية مشاعل الشحي، فقد تعرضت لانتقادات، بعد ظهورها فى فيديو وهي تركل زوجها في وجهه، أثناء خوضها "تحدي غطاء الزجاجة".

ويظهر الفيديو المتداول، مشاعل الشحي وهي تضع زجاجة على رأس زوجها الإعلامي أحمد خميس، وتقوم بركلها لتشارك في تحدي "غطاء الزجاجة" المتداول بين المشاهير على مواقع التواصل الاجتماعي، إلا أنها تفشل وبدل أن تركل غطاء الزجاجة ركلت زوجها في وجهه.

التحدي انطلق من ماكس هولواي، بطل وزن الريشة في بطولة الفنون القتالية المختلطة، وفي وقت قليل انتشر بشكل كبير وشارك به العديد من المشاهير حول العالم.

ويتمثل تحدي غطاء الزجاجة بفتح غطاء أي زجاجة بلاستيك عن طريق ضربها بدقة من الطرف، سواء باليد أو بالقدم، أو حتى بتسديد كرة عليها.