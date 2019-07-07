عودة صناع مسلسل "جلسات نسائية" من خلال "حكاية ندى".. فهل يُعاد لم شمل نجمات...

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - كشف عددٌ من الصفحات المعنية بأخبار الفن السوري، عن تعاونٍ جديد سيجمع الكاتبة الفلسطينية أمل حنّا، بالمخرج السوري المثنى صبح، وذلك بعد نجاحهما سويًا في مسلسل "جلسات نسائية"، الذي عُرض في عام 2011 وتناول قصة عددٍ من النساء، اللوتي عشْنَ ظروفًا مُختلفة، وحقق المسلسلُ نجاحًا جماهيريًا كبيرًا.

العمل الذي طال انتظاره، بحسبِ هذه الصفحات سيحمل اسم "حكاية ندى"، وعملت عليه الكاتبة أمل منذُ سنوات، سيكون من إنتاج شركة سما الفن، بعد غيابٍ طويلٍ لها عن إنتاج الاعمال السورية.

ويتحدثُ المسلسل عن العاصمة السورية دمشق اليوم، وحياةِ الناسِ فيها بعد كلِ ما مرّوا بهِ من أزماتٍ، وحياةِ هؤلاء الناس، ومحاولتهم التغلب على صعوبات الحياة، ومشاكلها.

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وتفاعل رواد مواقع التواصل الاجتماعي، مع هذا الخبر مؤكدين حماسهم، من أجل مشاهدةِ أعمال الكاتبةِ المُبدعة حنّا، والتي قدّمت عددًا من الأعمال الناجحة، أبرزها مسلسل "أحلام كبيرة"، بطولة بسام كوسا، رامي حنا، باسل خياط، سمر سامي، ومسلسل "جلسات نسائية"، بطولة أمل بوشوشة، يارا صبري، نسرين طافش، نظلي الرواس وآخرين.

ورحّب الجمهور بعودة الدراما السورية، خاصةً بعد نجاح مسلسل "مسافة أمان" في الموسم الرمضاني الماضي، وتساءل عددٌ كبيرٌ منهم هل سيجمع صبح بالتعاون مع حنّا، نجمات مسلسل "جلسات نسائية" من جديد.