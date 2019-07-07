شكرا لقرائتكم خبر عن شيكو بعد خروج المنتخب > والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح -

بعد خروج المنتخب المصري من دور ال 16 لكأس الأمم الإفريقية التي تنظمها مصر حاليا، عبر الفنانين عن غضبهم من هذا الخروج المبكر ومنهم الفنان شيكوالذي نشر صورة لتيشيرت المنتخب وعلق عليها: " مش أى حد يمسكها ولا أى حد يلبسها ولا أى حد يدربها".

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واختلفت التعليقات بعضها كان فى إطارالتأييد مثل عندك حق، والله يا شيكو المنتخب عايز منتخب وغيرها بالإضافة إلى تعليقات هجومية سلبية بشكل غير لائق إعتراضا على بعض اللاعبين .

يذكر أن شيكو يصور حاليا مشاهده الأخيرة من مسلسل " اللعبة"