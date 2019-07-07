شكرا لقرائتكم خبر عن حفل غنائي ضخم يجمع ماجد المهندس ونجوي كرم في السعودية 21 يوليو الجاري والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يحيي المطرب ماجد المهندس حفل غنائي ضمن موسم " حفلات صيف عسير " و ذلك علي مسرح طلال مداح بالمملكة العربية السعودية يوم الأحد 21 يوليو الجاري علي أن يبدأ الحفل في التاسعة مساء، ومن المقرر أن تشاركه الحفل شمس الأغنية اللبنانية نجوي كرم .

يذكرأن ماجد المهندس بدأ مسيرته الفنية في 1991، واستطاع بفضل موهبته الفريدة أن يبهرالعالم ويضع بصمة مميزة في عالم الغناء، ومن أبرزالاغنيات التي قدمها " سيد الأحباب " و " بدون أسماء " و" نبض قلبي " و" علي الله " وغيرهم .



ماجد و نجوي