نبيل الحلفاوي: "الشناوي" وطارق حامد نالا حقهما من الإشادة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد مجدي:

أشاد الفنان نبيل الحلفاوي بكل من حارس المرمي محمد الشناوي، واللاعب طارق حامد نجمي منتخب مصر، رغم خروج مصر من بطولة كأس الأمم الإفريقية بسبب الهزيمة أمام منتخب جنوب إفريقيا.

وكتب الحلفاوي عبر صفحته الشخصية بموقع "تويتر": "رغم سوء المستوى والخروج المهين.. نال الشناوي وطارق حامد حقهما من الإشادة. لأننا شاهدنا وعرفنا".

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وأضاف: "تذكرت مع الفارق عندما كتبت مرة أنه في 67 بالقطع كانت هناك بطولات ولم ينل أصحابها حقهم ولا ذكرى لهم، للأسف ضاعت بطولاتهم في عاصفة الهزيمة".

ودع منتخب مصر مسابقة كأس الأمم الإفريقية 2019 بعد سقوطه على يد نظيره الجنوب إفريقي بهدف نظيف ضمن منافسات دور الـ16 للمسابقة.