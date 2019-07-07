سارة نخلة تكشف عن موعد عرض "بيوتي سنتر"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد مجدي:

تقضي الفنانة السورية سارة نخلة إجازتها الصيفية خارج مصر، بعد انتهائها من تصوير مسلسلها الجديد الذي يحمل اسم "بيوتي سنتر"، والذي تقوم ببطولته إلى جانب مجموعة من النجوم الشباب في الوطن العربي.

وقالت سارة نخلة في تصريحات خاصة لـ"الخليج 365": "أنتظر عرض المسلسل فمن المقرر أن يشاهده الجمهور شهر أكتوبر المُقبل عبر مجموعة قنوات MBC".

وتجسد سارة خلال المسلسل دور فتاة سورية تُدعي "لينا"، وتعمل في مجال السوشيال ميديا. مسلسل "بيوتي سنتر" تدور أحداثه حول مركز تجميل يجمع مجموعة من الأطباء المتخصصين في جراحة التجميل، من خلال حلقات متصلة منفصلة بمشاركة فريق عمل من مصر وتونس ولبنان وسوريا والمغرب والكويت.

والمسلسل من بطولة مجموعة من النجوم العرب، فمن السعودية يشارك فيصل العمري، أحمد شعيب، إيمان غربي، ومن مصر يشارك هبة حسن، أميرة الشريف، طارق جلال، حامد مرزوق، حمادة بركات، ومن تونس سامية الطرابلسي، يسرا المسعودي، ومن سوريا سارة نخلة، ومن لبنان جويس أبو جودة، ومن الكويت سارة العلي، ومن إخراج تامر بسيوني.